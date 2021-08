Paola Barale ritorna sul piccolo schermo? Indiscrezione pazzesca

Paola Barale è mancata per un lungo periodo sul piccolo schermo ma a breve potrebbe tornare: dove e quando

Dopo un lungo periodo di assenza sul piccolo schermo, Paola Barale potrebbe finalmente fare il suo ritorno in Tv. A lanciare l’indiscrezione è Novella 2000. Secondo il settimanale la showgirl a partire dal prossimo 16 settembre entrerà a far parte del cast di Ballando con le Stelle, il seguitissimo format condotto da Milly Carlucci.

Ma l’ex di Raz Degan lo aveva già anticipato. Il suo non è mai stato un addio e qualora avesse ricevuto una proposta interessante, sarebbe tornata in Tv. A quanto pare il grande giorno è arrivato, difatti, dal settimanale diretto da Roberto Alessi si apprende che la Barale avrebbe anche firmato il contratto con il programma.

Paola Barale nel cast di Ballando con le Stelle? La notizia sorprende tutti

L’indiscrezione è stata lanciata da Novella 2000 ma al momento non sono pervenute conferme né dalla diretta interessata né dalla produzione di Ballando con le Stelle. La conduttrice piemontese già lo scorso anno sarebbe dovuta essere una dei volti del seguitissimo show di Rai Uno e probabilmente solo quest’anno l’accordo è stato raggiunto.

Non ci resta che attendere per avere conferme sulla sua partecipazione nelle vesti di concorrente. Ballando con le Stelle avrà inizio il prossimo 16 settembre e si scontrerà direttamente con Tù Sì Que Vales in onda sull’ammiraglia Mediaset.