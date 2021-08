Milly Carlucci, decisione definitiva della Rai: pubblico entusiasta. La presentatrice non vede l’ora di iniziare la nuova stagione di ‘Ballando con le Stelle’

Dopo le scaramucce sui social con Raimondo Todaro, Milly Carlucci sembra aver ritrovato il grande entusiasmo che l’ha sempre contraddistinta. Quest’anno sarà come al solito al timone di ‘Ballando con le Stelle‘, un format di assoluto successo che va avanti da ben 16 anni. Dal lontano 2005 molte cose sono cambiate, tra giudici e concorrenti, ma lei rimane la più bella costante. Di presentatrici con un palmares simile ce ne sono davvero poche e lo sa bene anche la Rai, felice di coccolarsi la showgirl di Sulmona. Paolo Belli, sua storica spalla nello show, ha annunciato ufficialmente che il via delle prossima edizione ci sarà il 16 ottobre, con tantissime novità. Non è un mistero come la Carlucci stia tentando di convincere il fresco vincitore dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, Marcell Jabos, per diventare uno dei ballerini. Resta da capire se la sua sarà una semplice comparsata o un posto tra i concorrenti fissi. D’altronde nel corso degli anni sono passati tantissimi fenomeni dello sport sul palco romano e il velocista sarebbe un altro tassello di questa lista.

LEGGI ANCHE >>> Simona Ventura sconvolta dal lutto improvviso: “Sei stata una guerriera”

LEGGI ANCHE >>> Amici 20, Deddy insultato pesantemente: clamorosa decisione

Milly Carlucci, decisione definitiva della Rai: le sarà dedicata un’intera puntata di Techetechetè

Prima di riabbracciare ‘Ballando con le Stelle‘, però, tutti i telespettatori potranno vedere Milly Carlucci sempre su Rai1, ma in altre vesti.

Techetechetè, il programma della tv di stato che ripropone i momenti più belli della televisione italiana, ha pensato infatti proprio a lei per la sua ultima puntata estiva. Fra 8 giorni ci sarà un intero episodio con protagonista la Milly nazionale, tra le più famose conduttrici della scena italiana. Lunedì 6 settembre tutti i fan potranno rivedere le tappe più importanti della sua decennale carriera. Dagli inizi con Renzo Arbore, ai duetti con Fabrizio Frizzi, alle prime edizioni di ‘Ballando con le Stelle‘. Per la frequentatrice dell’Actor Studio di Los Angeles sarà un tuffo nell’amarcord, prima di regalare nuove emozioni nella stagione 2021/2022, ricca di progetti ambiziosi. I telespettatori sono già in fervente attesa.