Meteo, l’estate è già finita? Arriva la pioggia, segnatevi dove

Meteo, l’estate è già finita cin un mese di anticipo? Arriva la pioggia, segnatevi dove, ma in realtà la situazione è destinata a cambiare

Due giorni che cambieranno la prospettiva della nostra estate, perché tra oggi e domani il caldo afoso andrà ad attenuarsi anche sulle regioni meridionali. Colpa o merito, secondo come si interpreta, delle correnti atlantiche che raggiungeranno anche il Sud, portando nuvole, ma soprattutto pioggia.

In generale quindi nella giornata di oggi, 25 agosto, sull’Italia nuvolosità variabile e

temperature minime sulle regioni del Centro, in Sardegna e in Puglia. Massime invece che si alzeranno in Piemonte e giornata ancora molto calda in Sicilia e sulla Calabria. Ma stiamo parlando di una condizione temporanea perché da venerdì 27 il caldo dovrebbe tornare a dominare sul nostro Paese.

Meteo, l’estate è già finita? In diverse regioni italiane i oggi c’è di usare l’ombrello

Vediamo in concreto, zona per zona, le previsioni meteo per oggi, patendo dal Nord. Schiarite su pianura padana e Friuli-Venezia Giulia dalla tarda mattina mentre ci saranno nubi sparse estese sul resto del Nord. Previste piogge o brevi rovesci almeno fino metà mattina su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Nelle altre ore del giorno invece isolati rovesci o temporali probabili su Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Alpi piemontesi e lombarde, rilievi liguri.

Ci saranno nubi a tratti intense sulla Sardegna orientale, con brevi rovesci o temporali da metà mattina fino al pomeriggio. Sul resto dell’isola invece condizioni di stabilità. Diverse nubi con rovesci e temporali sparsi anche intensi su Abruzzo e Marche che si attenueranno solo a sera. Locali rovesci nel primo mattino su Umbria e Lazio orientale mentre nel pomeriggio isolati rovesci o temporali sono probabili su Umbria meridionale e Appennino laziale.

Previsti anche temporali sparsi su Puglia, Molise, aree montuose di Campania, Basilicata e Calabria settentrionali, fenomeni a tratti intensi su Molise e Puglia. Poche nubi e spazio al sole su Sicilia e il resto della Calabria con qualche nube in più e brevi piovaschi durante le ore centrali sui rilievi della Calabria e della Sicilia settentrionale.