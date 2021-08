Play Store pronto alla svolta: Google prepara la rivoluzione su Android

Una grossa novità potrebbe presto arrivare sul Play Store. Google prepara la rivoluzione per i dispositivi Android

Un punto di svolta, un cambio epocale diverso al passato. Google sta lavorando ad una vera e propria rivoluzione sul Play Store, con la novità che andrà presto ad interessare i dispositivi Android. Nello specifico, a cambiare saranno le recensioni e i voti delle singole applicazioni.

Come sottolineato da Big G stessa con una nota sul proprio blog ufficiale, a breve il tutto verrà localizzato per ogni singolo Paese. Il che vuol dire: un’app può avere 5 stelle negli Stati Uniti e 3 in Giappone, o viceversa.

Play Store, le modifiche pensate da Google

C’è già la data: a partire dal prossimo novembre entrerà ufficialmente in vigore il nuovo metodo di assegnazione dei voti per le singole app su Play Store. Una decisione condivisa da sviluppatori ed utenti, che potranno così concentrarsi sulla propria nazione di residenza e fare affidamento a giudizi più veritieri.

L’anno prossimo, inoltre, pare che Google voglia introdurre un’ulteriore distinzione per piattaforme. Recensioni ancor più selettive, che cambieranno se si tratta di un’app per Android Auto, per tablet, per pieghevoli e così via.