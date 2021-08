Chiara Ferragni confessa tutto: “Lo faccio una volta alla settimana”

Chiara Ferragni confessa tutto rispondendo senza filtri alle domande dei suoi follower: “Lo faccio una volta alla settimana”

Il relax al largo delle coste sarde, come sta facendo negli ultimi giorni, non impedisce a Chiara Ferragni di pensare anche al lavoro e ai suoi follower. Accontentarne 25 milioni, tanti sono quelli che la seguono su Instagram, è impossibile ma come spesso le capita ha scelto alcune domande per confessarsi.

Ed è emerso il ritratto di una donna e mamma orgogliosa di tutto quello che è riuscita a realizzare fino ad oggi, soprattutto perché è riuscita a crescere. Per sua stessa ammissione, il percorso professionale e umano affrontato l’ha portata a superare alcune delle sue insicurezze che avrebbero potuto bloccarla. Con le altre invece convive, ma questo le fa pensare di essere una persona felice e realizzata. Molto diversa dalla ragazza che invece si sentiva isolata dal resto del mondo e che oggi sarebbe fiera di quello che è diventata.

Chiara Ferragni confessa tutto: i motivi per essere orgogliosa ci sono

Chiara Ferragni svela anche di aver chiesto un supporto per aumentare le sue certezze: “Negli ultimi 3 anni mi sono poi fatta uno dei regali più grandi per capirmi: vedo uno psicologo una volta a settimana, esperienza che consiglio veramente a tutti”. Così oggi, quando le prende l’ansia (ed essere diventata mamma l’ha aumentata) si concentra sul lavoro e passa oltre.

“Ho fatto tanto lavoro su me stessa, ho sempre cercato di affrontare le mie paure e di capire pian piano la mia mente, e da cosa certi meccanismi siano scaturiti”, ammette. E dice di svegliarsi bene tutte le mattine perché “ho due bambini che sono la mia soddisfazione più grande, innamorata da quasi 5 anni di un amore pazzerello. Ho un lavoro che mi fa sentire speciale e spesso amata dagli altri, in cui posso essere me stessa e condividere messaggi positivi, lavoro che fino a qualche anno fa non esisteva. Non essere insicura che il bello deve venire”.