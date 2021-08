Ballando con le Stelle, un altro addio doloroso: fan senza parole

Ballando con le Stelle, un altro addio doloroso per il talent di Rai 1: fan senza parole dopo le defezioni annunciate nei giorni scorsi

Mancano ancora poco meno di due mesi al via della nuova stagione di ‘Ballando con le Stelle‘, ma forse mai come quest’anno il talent di Rai 1 sta facendo discutere. Sabato 16 ottobre sicuramente ci sarà Milly Carlucci come padrona di casa insieme a Paolo Belli e tornerà anche tutta la giuria delle ultime edizioni.

Ma diverso sarà il cast, perché non cambieranno soltanto i concorrenti che sono ancora tutti da annunciare anche se in questi giorni si stanno inseguendo molte voci clamorose. Sicuro l’addio di Raimondo Todaro che era nel corpo dei ballerini istruttori fin dalla prima stagione. Sicuro anche l’arrivederci di Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi che sono entrambe incinte.

E adesso arriva un’altra notizia che allarma i fan di Ballando perché anche Simone Di Pasquale ha annunciato di volersi fermare. La prossima edizione infatti sarà l’ultima edizione del talent show come ballerino e insegnante perché a 43 anni ha deciso di fare altro nella vita.

Ballando con le Stelle, un altro addio doloroso: cosa succederà nella prossima stagione?

Attenzione però, perché ci sono due notizie positive. La prima è che comunque Simone Di Pasquale staccherà la spina con il programma soltanto alla fine di questa stagione e quindi i suoi fan lo vedranno ancora in pista per emozionarli. E la seconda è che comunque nel 2022 tornerà come inviato, intervistando i concorrenti prima della loro performance dal vivo.

Nessuna rottura con Milly Carlucci quindi, come invece è stato per Raimondo Todaro che non si è lasciato benissimo con la conduttrice Rai. Insieme, nel prossimo autunno, saranno anche nella nuova stagione de ‘Il Cantante Mascherato‘, ci sarà di che divertirsi.