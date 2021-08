Anticipazioni Una Vita, lacrime e attacchi di ira: aggressione in pubblico

Le anticipazioni di Una Vita rivelano ai numerosi telespettatori diversi colpi di scena che cambieranno la trama della soap-opera

La guerra tra Felipe e Genoveva continua a creare tensione ad Acacias 38 e a tenere incollati allo schermo i milioni di telespettatori che sono stati conquistati da questa soap-opera. Le anticipazioni di Una Vita, quelle relative agli episodi in onda da domenica 22 agosto a sabato 28 agosto 2021, segnalano che Javier Velasco aiuta la dark lady prendendo le difese della Salmeron in tribunale e mostrando interesse anche per altro. L’avvocato infatti ha preso il caso sia per vendicarsi contro Felipe, sia per stare accanto a Genoveva.

Felipe non riesce a rispondere efficacemente agli attacchi di Genoveva che ormai si è alleata con Javier Velasco. La Salmeron dimostra di avere un asso nella manica: i segreti di Laura. La dark lady di Acacias 38 inizia a tenere sotto ricatto la domestica, che non può fare altro che testimoniare a sfavore di Felipe!

Anticipazioni Una Vita, lacrime e attacchi di ira ad Acacias: la decisione del giudice

La cameriera si ritrova costretta a schierarsi contro l’Alvarez Hermoso. In tribunale, sono tutti in attesa dell’arrivo di Laura. Mendez e Felipe sono certi che la domestica sia dalla loro parte ma quando la giovane rilascia di fronte al giudice una dichiarazione che va a favore di Genoveva Felipe va su tutte le furie e perde le staffe di fronte alla stampa.

L’avvocato aggredisce Laura in pubblico mentre Liberto e Ramon tentano di calmarlo. L’ira lo acceca e niente sembra poter riportare la calma nella vita dell’avvocato, ormai disposto a tutto pur di farla pagare a Genoveva. Qualche giorno dopo, arriva la decisione del giudice: la Salmeron viene dichiarata innocente. E questo rappresenta un altro duro colpo per Felipe, che non riesce ad accettare tutto questo.

La Salmeron festeggia la sua prima vittoria in tribunale e lo fa in compagnia di Velasco. Consapevole dell’attrazione che quest’ultimo prova nei suoi confronti inizia a sedurlo e così scatta un bacio passionale tra i due.