Domani inizieranno le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne. Le prime indiscrezioni.

Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, la cui ultima puntata andata in onda risale allo scorso 28 maggio tornerà a settembre sul piccolo schermo e, intanto, lo studio di Canale 5 riaccoglie dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori.

L’autrice del programma, Raffaella Mennoia, si ritrova ad affrontare una situazione abbastanza spiacevole. Come ha ricordato lei stessa su Instagram domani verrà effettuata la prima registrazione di questa nuova edizione. Lei è stata molto assente in quest’ultimo periodo “un po’ per scelta”, ma soprattutto perché il cagnolino Saki non è stato bene e per questo motivo, Raffaella ha preferito interrompere le sue vacanze ed è tornata a Roma.

Uomini e Donne, inizia la nuova edizione: le novità del programma

I numerosissimi telespettatori di Canale 5 conoscono molto bene Saki. Infatti, come ricorderanno in molti, nella scorsa edizione Maria De Filippi è scesa dalle scale portandolo con sé nello studio di Uomini e Donne, sorprendendo tutti. Un ospite speciale, che ha strappato il sorriso a tutti i telespettatori.

Intanto, il pubblico non vede l’ora di avere le anticipazioni di queste prime registrazioni. Martedì 24 e mercoledì 25 agosto sono le giornate previste per registrare le prime puntate e ciò che al momento si sa è che i telespettatori ritroveranno sicuramente in studio Tina Cipollari e Gianni Sperti.