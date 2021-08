Tommaso Zorzi, fan entusiasti dopo l’ultima decisione: c’entra Stanzani. Il vincitore del GF Vip sta attraversando un momento davvero positivo

Sono senza dubbio una delle coppie più emblematiche ed amate dei social. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Il vincitore del Grande Fratello Vip sta attraversando un momento di grande serenità nella sua vita privata. Ultimamente ha deciso di condividere i suoi sentimenti con il fidanzato omonimo, scattando e postando delle foto davvero belle su Instagram. I fan sono molto attratti dalla loro storia d’amore e non smettono di commentare le immagini proposte. Da vero influencer, Zorzi sa sempre some mandare in estasi i suoi seguaci e attira una simpatia contagiosa. Per quanto riguarda la sua love story con Stanzani, pare che sia nata grazie a Maria De Filippi, lo scorso maggio. Le prime indiscrezioni e foto arrivarono a maggio, sulle colonne della rivista Chi, con la cronaca dei week end trascorsi insieme. Poi l’esperienza a Battiti Live e il viaggio alle Eolie.

Tommaso Zorzi, fan entusiasti dopo l’ultima decisione: la love story con Stanzani

Una escalation che sta vivendo un crescendo rossiniano e non accenna ad interrompersi. Il ballerino bolognese si sta godendo le meritate vacanze, prima di rituffarsi anima e corpo per una nuova stagione da protagonista. La collaborazione con Ermal Meta, che lo ha inserito nel suo ultimo videoclip, lo ha proiettato ancora di più nel cuore dei più giovani.

In questo momento i due Tommaso si sono rifugiati in montagna, con una gita rilassante alle terme, in compagnia degli amici Stefano Miele e della mamma e della sorella di Zorzi, Armanda Frassinetti e Gaia.

Le foto su Instagam hanno raggiunto i 2 milioni di interazioni, confermando il grandissimo seguito che ha cambiato la sua vita dalla vittoria al GF Vip. Per lui si parla anche di qualche possibile nuovo reality il prossimo anno, con indiscrezioni sempre più insistenti che iniziano a rincorrersi negli ultimi giorni. I fan sperano.