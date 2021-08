Sanremo 2022, le ultimissime su Fiorello: nuovo annuncio a sorpresa

Spuntano ulteriori novità su Fiorello e la partecipazione al Festival di Sanremo 2022. Andiamo a vedere le ultime notizie sullo showman.

Per il terzo anno consecutivo il conduttore del Festival di Sanremo sarà Amadeus. Dopo un tentennamento iniziale, lo showman ravennate ha detto di sì alla terza conduzione sul palco dell’Ariston. Un vero e proprio premio visto l’ultimo Festival presentato senza platea a causa della situazione Covid-19. Al suo fianco però potrebbe non esserci Rosario Fiorello. Il comico e showman catanese si è rivelata una spalla di prestigio, riuscendo a non rubare la scena all’amico e collega.

A dare delucidazioni sul futuro dello showman ci ha pensato il giornalista Giancarlo De Andreis, che sul settimanale ‘DiPiùTv‘ ha firmato un trafiletto intitolato ‘Aspettando Fiorello‘ il tutto nella sua rubrica ‘La TV vista da internet‘. Andiamo quindi a vedere le parole del giornalista all’interno del virgolettato presente sul settimanale.

Sanremo 2022, l’incognita è Fiorello: “Ci sarà anche lui?”

E’ proprio Giancarlo De Andreis che ha rilanciato la curiosità in tutti i lettori di ‘DiPiùTv‘. Infatti sono sempre di più gli appassionati che si chiedono se Fiorello parteciperà a Sanremo 2022. In tanti scommettono che alla fine lo showman catanese dirà nuovamente di ‘Sì’ all’amico e collega Amadeus. De Andreis sul settimanale ha scritto: “C’è chi giura che, dopo un po’ di corteggiamento, il mattatore siciliano dirà di si e vivrà così l’ebbrezza di tornare davanti al pubblico“.

Inoltre per il giornalista Sanremo 2022 è l’occasione sia per Amadeus che per Fiorello per presentare un Festival in grande stile, con il ritorno del pubblico ad assistere alla competizione canora. Il sipario del Festival di Sanremo 2022 si alzerà il 1° febbraio, con la trasmissione che andrà in onda fino al 5 del secondo mese dell’anno. Manca sempre di meno quindi, con Fiorello chiamato a prendere una decisione.