Anticipazioni Una Vita, Julio travolto da un inaspettato colpo di fulmine

La soap opera vedrà numerosi colpi di scena nelle puntate che andranno in onda dal 22 al 28 di agosto. Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, infatti, vedono Genoveva come protagonista, ma anche nuovi intrecci per Julio e Casilda.

Le anticipazioni spagnole di Acacias 38, conosciuto in Italia come Una Vita, vedono come protagonista delle puntate dal 22 al 28 agosto Genoveva, che si troverà a perdere il suo bambino. Felipe sprofonderà nei sensi di colpa, sentendosi responsabile dell’aborto della moglie, mentre lei diventerà una furia e rifiuterà la visita delle amiche.

Le anticipazioni di Una Vita, però, rivelano anche numerosi colpi di scena dopo l’arrivo di Anabel, che colpirà tutti per la sua dolcezza, oltre che per la sua bellezza. Julio perderà subito completamente la testa per lei, e cercherà di conquistare il suo cuore con ogni stratagemma.

Anticipazioni Una Vita, arriva l’opportunità per Julio

Nelle anticipazioni spagnole di Una Vita, Felicia e Marcos trovano finalmente occasione per parlarsi e chiarirsi. Anche Camino farà conoscenza della nuova arrivata, Anabel, e stringerà con lei una bella amicizia: i due cercheranno di rinsaldare di nuovo il rapporto fra Felicia e Marcos organizzando una cena a casa di quest’ultimo.

La ristoratrice accetterà, e la cena avrà successo. Nel frattempo, Josè si renderà conto dell’infelicità di sua moglie nel trasferimento negli Stati Uniti. Prenderà dunque la decisione sofferta di rimanere ad Acacias, e deciderà di lasciare l’opportunità del trasferimento in America a suo figlio Julio. I colpi di scena, però, non sono finiti qui: anche Casilda si troverà infatti impegnata a sfuggire all’insistente corte di un nuovo ammiratore.