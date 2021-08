Le anticipazioni di Beautiful rivelano ai numerosi telespettatori diversi colpi di scena che cambieranno la trama della soap-opera.

Beautiful, la soap ambientata a Los Angeles che vede come protagonista la famiglia Forrester – proprietaria di una casa di moda denominata Forrester Creations -, è stata trasmessa per la prima volta nel 1987 negli States mentre in Italia tre anni più tardi, quindi nel 1990. Dopo 31 anni dalla prima puntata, Beautiful è ancora oggi la soap opera più seguita in Italia, con un numero di fedelissimi telespettatori che ogni giorno si aggira intorno ai 2.8/2.9 milioni fino a toccare punte di più di 3 milioni a puntata nella stagione invernale. Il motivo di tale successo è dovuto alla trama avvincente che ogni giorno si arricchisce di numerosissimi colpi di scena proprio come nel prossimo episodio in onda alle 14.05 su Canale5.

Anticipazioni Beautiful, sacrificio e brusca decisione: ennesimo tradimento

Secondo le ultime anticipazioni americane di Beautiful, Carter fa un sacrificio e prende una decisione sofferta per permettere alla Fuller di tornare alla sua vecchia vita insieme a Eric. Il Forrester decide di mettere fine al suo matrimonio con Quinn, per poi fare un passo indietro. Scopre che la Fuller lo sta tradendo con Carter, grazie all’intervento tempestivo di Brooke.

Profondamente ferito, Eric caccia di casa Quinn e dà una seconda possibilità all’avvocato, che continua così a lavorare per la Forrester Creations. Non sa che i due continuano a vedersi e a lasciarsi andare alla passione. Quando Quinn va a firmare i documenti del divorzio, Eric la sorprende.

Quinn torna da Carter e lo informa di quanto è appena accaduto. Eric comprende di non voler chiudere con la Fuller dopo il ritorno di Shauna a Los Angeles. Sia Quinn che Carter sono increduli che il Forrester non voglia più il divorzio. La designer di gioielli ora non sa cosa fare: una parte di lei vorrebbe tornare tra le braccia di Eric, ma non riesce a distaccarsi dall’avvocato.