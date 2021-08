Anna Tatangelo, l’annuncio ufficiale manda in tilt tutti i fan – VIDEO

Anna Tatangelo, l’annuncio ufficiale manda in tilt tutti i fan. Finalmente adesso tutti sanno che progetti ha per il futuro

Dopo aver fatto parlare tutti gli atro, questa volta è passa all’azione lei. Perché ormai sembrava chiaro a tutti che Anna Tatangelo e Livio Cori facessero coppia fossa, ma finalmente è arrivato il primo bacio social direttamente sul loro profilo.

O meglio su quello di Lady Tata che ha pubblicato un video nel quale scherza con lui e alcuni amici. Ma poi ad un certo punto scatta anche il bacio tenero e spontaneo, che sgombra il campo da ogni possibile altra illazione. Difficile aspettarsi molto di più, ma per una persona riservata come lei è già tanto.

“Innamorata è un parolone, però sto bene», diceva Anna Tatangelo qualche settimana fa e poi sono spuntate le immagini su ‘Chi’ delle sue effusioni con Livio Cori, il rapper napoletano che da mesi è indicato come suo nuovo compagno. Lei e Livio Cori sono una coppia, è ufficiale anche se non ne parlano. In compenso lo hanno raccontato le immagini di loro insieme, sorpresi per la prima volta a scambiarsi un bacio durante una vacanza in Puglia.

E lo confermano anche gli scambi social, tra cuori e romantiche repliche, segno di una relazione stabile. L’ultimo indizio sono tre cuori blu lasciati tra i commenti dal cantante, ammaliato incantato dalle foto della sua nuova compagna. Fanno il paio con la risposta di lei che per Livio riserva l’emoticon di un bacio rosso e di un cuore, segno che il sentimento è reciproco.

Ma è stata anche una svolta che i fan di Lady Tata aspettavano da tempo, dopo la doloroso rottura del rapporto con Gigi D’Alessio. Lui si sta rifacendo una vita con la nuova compagna, Denise, e presto diventerà padre per la quinta volta (ma la Tatangelo l’ha scoperto dalle riviste di gossip, infuriandosi) ed è giusto che anche lei ricominci con un nuovo amore.