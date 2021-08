Uomini e Donne, amato volto abbandona i social: “Non è stato bene” – VIDEO

Uomini e Donne, amato volto abbandona i social: “Non è stato bene”. La decisione è arrivata nelle ultime ore e ha stupito i fan

Sono stati tra i volti più amati di Uomini e Donne nel recente passato. Stiamo parlando di Davide Donadei e Chiara Rabbi, coppia nella vita oltre che nel programma. Dopo essersi trovati nello studio di Maria De Filippi hanno iniziato una storia che prosegue a gonfie vele ormai da mesi. Lei ha deciso di trasferirsi in Puglia al suo fianco, aiutandolo a gestire il ristorante di famiglia.

In questi giorni i due si erano scattati diverse foto in compagnia di amici sulle assolate località balneari tra Taranto e Porto Cesareo. Con loro è comparso anche l’ex corteggiatore e probabile nuovo tronista, Matteo Ranieri, che li ha raggiunti per trascorrere il Ferragosto. Un idillio che però è stato interrotto da una notizia improvvisa che ha preoccupato e non poco tutti i fan.

Uomini e Donne, amato volto abbandona i social: Davide Donadei non è stato bene

E’ stata proprio Chiara a prendersi la briga di spiegare la scelta che coinvolgeva Davide e riguardava la sua presenza sui social.

La ragazza ha scritto in una storia che il compagno si assenterà dal web per un po’, a causa di un momento fisico e mentale non brillantissimo. Dopo aver trascorso a tutta birra gli ultimi mesi a lavoro, si apprende che Davide non è stato bene e che ha bisogno di un periodo di riposo completo, anche dai social. La Rabbi ha anche specificato che sarà lui a darne spiegazione non appena se la sentirà. I fan nel frattempo sono piuttosto preoccupati e hanno commentato su Instagram con domane e messaggi di affetto.