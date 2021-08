La piccola Lilibet Diana riceverà il battesimo e i suoi genitori, Harry e Meghan Markle hanno preso una decisione importante per quel giorno.

I duchi di Sussex hanno le idee chiare sul battesimo della loro secondogenita. Nonostante tutti gli screzi con la famiglia reale inglese, Harry e Meghan hanno fatto sapere che il battesimo della piccola Lilibet Diana verrà celebrato dinanzi alla regina Elisabetta, di cui porta il nome più intimo.

Da parte i rancori e le offese. I Sussex ripetono quanto fatto in precedenza, ossia battezzare la piccola come già stato fatto con il primogenito Archie, venuto al mondo a Londra nel 2019, prima della Megxit.

“Vogliono una cerimonia reale”, sono state le parole pronunciate non molto tempo fa da una fonte vicina alla coppia. Harry avrebbe annunciato le sue intenzioni e quelle della moglie durante l’ultima visita londinese per l’inaugurazione della statua della principessa Diana lo scorso primo luglio. Oggi però nuovi aggiornamenti hanno forse cambiato tutto.

Royal Family, battesimo di Lilibet Diana: la sorprendente decisione di Harry e Meghan

Il battesimo di Lilibet si terrà a Windsor o a L.A.? Rispetto al fratello, battezzato a Londra dopo poco più di un mese dalla nascita, la secondogenita potrebbe subire una sorte opposta. Lili non ha ancora conosciuto nessun membro della famiglia reale e il primo sacramento poteva essere un’ottima occasione per vedere la Regina.

Elisabetta II però non presenzierebbe all’evento perché ritenuto di importanza minore rispetto a tante altri impegni. Per questo motivo, dopo una prima possibilità di celebrare il battesimo a Windsor, Harry e Meghan hanno detto no a Windsor. La Regina non ha mai preso parte ad alcun battesimo ma Harry, essendo il nipote prediletto e data la situazione, avrebbe voluto averla tra gli invitati.