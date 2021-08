iPhone 13 sempre più vicino: ecco quando verrà presentato

Sale l’attesa per i nuovissimi iPhone 13. È spuntata la possibile data ufficiale di presentazione dei nuovi smartphone top di gamma targati Apple

Come di consueto, il prossimo autunno Apple presenterà ufficialmente al grande pubblico i nuovi iPhone 13. Sale l’attesa per gli smartphone top di gamma del gigante di Cupertino, da anni fiore all’occhiello dell’intero settore. Tra rumors e possibili indiscrezioni, i consumatori già si sono fatti un’idea generale di quello che sarà il nuovo modello.

Ci sono molte altre informazioni che ancora non sono emerse e probabilmente non lo faranno prima dell’evento di lancio. Proprio a tal proposito, un nuovo rapporto di MacRumors ha svelato in anteprima la possibile data di presentazione del nuovo iPhone.

Ecco quando verrà presentato l’iPhone 13

Se l’indiscrezione lanciata dall’ultimo rapporto di MacRumors dovesse trovare conferme, Apple presenterà ufficialmente i nuovi iPhone 13 nella terza settimana di settembre. Ancora non c’è una data ufficiale, anche se tutto ci lascia pensare che – come di consueto – l’evento si terrà di martedì. È dunque il 21 settembre la data da segnare sul calendario per tutti gli appassionati.

Si attendono conferme o smentite in questo senso, che sicuramente arriveranno già nei prossimi giorni. Il tempo stringe, e il nuovo melafonino è sempre più vicino.