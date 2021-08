Barbara D’Urso, cattive notizie dopo il ridimensionamento: è accaduto a un suo opinionista

Brutte notizie per Barbara D’Urso dopo il ridimensionamento di Pomeriggio Cinque. Spiacevole episodio per uno dei suoi opinionisti.

E’ oramai noto che Mediaset ha deciso di ridimensionare Barbara D’Urso per il palinsesto televisivo della stagione 2021/22. La conduttrice napoletana ha così dovuto dire addio sia a Domenica Live che a Live Non è la D’Urso. Grandi novità anche per Pomeriggio Cinque che ha subito un pesante taglio. Infatti il programma affronterà solamente tematiche di attualità e cronaca, tagliando quindi il salotto trash che l’aveva contraddistinto.

A prendere la decisione definitiva ci ha pensato Pier Silvio Berlusconi che ha deciso di eliminare il salotto trash ricco di personaggi di dubbio gusto. Dopo questa decisione del Biscione, uno degli opinionisti starebbe vivendo la notizia molto male. Infatti a rivelare il tutto ci ha pensato Dagospia, che sul suo portale ha scritto: “È depresso, non parla d’altro“. Andiamo quindi a vedere le ultime sull’indiscrezione.

Barbara D’Urso, uno dei suoi opinionisti è depresso: l’indiscrezione

Stando a quanto riportato da Dagospia, il ridimensionamento di Barbara D’Urso avrebbe fatto cadere in depressione uno dei suoi opinionisti. Al momento però non è stato rivelato il suo nome. La chiusura del programma lascerà a casa tantissimi vip, ma darà spazio ad una maggiore qualità nell’Informazione. Intanto la D’Urso si prepara a tornare in televisione il prossimo 5 settembre.

Inoltre nonostante i numerosi tagli, la D’Urso si è detta tranquilla e fiduciosa sul suo futuro televisivo. La stessa Barbarella ha annunciato un pronto ritorno in prima serata con un nuovo programma. Nella sua ultima intervista la conduttrice ha spiegato che è diventato sempre più difficile passare da un argomento più serioso ad un altro decisamente più leggero. Appuntamento quindi al 5 settembre quando Barbara D’Urso tornerà con il suo Pomeriggio Cinque.