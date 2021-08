Antonella Clerici, arriva una proposta incredibile: è tutto pronto

Antonella Clerici, arriva una proposta incredibile che cambierà per sempre il suo futuro: è tutto pronto, fan in delirio

I suoi programmi sono noti da tempo. A metà settembre riprenderà con ‘É sempre mezzogiorno‘ su Rai e da metà novembre anche con la seconda edizione di ‘The Voice Senior‘ in prima serata, Ma c’è un altro progetto che Antonella Clerici sta coltivando da tempo e finalmente sarà possibile concretizzare.

Lei e Vittorio Garrone diventeranno una famiglia a tutti gli effetti, sposandosi. Succederà molto probabilmente la prossima primavera, ma succederà do sicuro. Lo conferma il settimanale ‘NuovoTv’ che parla di una proposta ufficiale arrivata durante la loro romantica recente vacanza in Normandia. Una proposta che ha avuto anche una risposta affermativa e riunirà sotto lo stesso tetto Garrone, la Clerici e i loro 4 figli (tre sono quelli dell’imprenditore ligure).

Antonella Clerici, arriva una proposta incredibile: tutto è cominciato per caso sei anni fa

Antonella Clerici e Vittorio Garrone si sono conosciuti nel 2015, presentati da un’amica comune convinta che potessero stare bene insieme, come in effetti poi è avvenuto. Lui era rimasto folgorato immediatamente, lei invece era reduce dal rapporto contrastato con Eddy Martens (padre di sua figlia Maelle) e avrebbe voluto solo concentrarsi sulla bambina.

Invece si sono messi insieme e questo amore ha letteralmente cambiato la sua vita. Oggi non è affatto pentita di aver lasciato il caos di Roma per la tranquillità della sua casa nel bosco ad Arquata Scrivia. Perché come ha raccontato a ‘Vanity Fair’, “sono sempre stata molto irrequieta, ho cambiato casa quasi ogni anno, ma ora sento di aver trovato il mio posto del cuore. Io e Vittorio vogliamo invecchiare qui nella nostra follia, con le nostre risate. Per poi essere sepolti qui sotto lo stesso albero. Insieme per sempre”.