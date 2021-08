Amici, Lorella Cuccarini prende posizione sul gossip: tutto falso!

Lorella Cuccarini ha preso posizione su un gossip che riguarda Amici e scatenato da un giornale che stava diventando virale. Secondo la showgirl sarebbero fake news: scopri che cosa sarebbe successo nel backstage.

Come di consueto, la nuova edizione di Amici ha in serbo numerose novità, soprattutto dietro le cattedre. L’addio di Arisa ha sorpreso in molti, ed il fatto che sia stata rimpiazzata da Lorella Cuccarini ha scatenato le polemiche. Secondo molti, infatti, Lorella non avrebbe l’esperienza necessaria come cantante per debuttare come insegnante.

La strada è dunque tutta in salita per la showgirl, su cui il programma ha fatto capire di puntare parecchio. Anche la scelta di far entrare nel cast Raimondo Todaro, che andrà a ricoprire il ruolo dello scorso anno di Lorella Cuccarini, ha avuto degli strascichi. Milly Carlucci, con cui lavorava a Ballando con le Stelle, non ha nascosto il malcontento.

Raimondo ha cercato di chiarire che non ha potuto formalizzare di persona la decisione di andare a lavorare ad Amici solo perchè aveva contratto il Covid. Come rinfacciato da Milly Carlucci, effettivamente le contrattazioni con Amici andavano avanti da settimane, ma lui si sente pronto per iniziare la nuova avventura.

Amici, cosa c’è fra Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro?

Raimondo Todaro andrà a consolidare la cattedra di ballo di Amici insieme alla storica Alessandra Celentano e Vittoria Peparini. Il tabloid NuovoTv, però, ha insinuato che fra il nuovo arrivato e Lorella Cuccarini non ci sia molta simpatia: anzi, i rapporti fra i due non sembrerebbero essere per niente facili.

Il gossip è diventato ben presto virale, e la stessa Lorella Cuccarini, che si è sempre costruita un’immagine molto solare, è corsa subito a smentire la notizia. La nuova insegnante di canto di Amici ha infatti ripreso un articolo del web, con cui ha creato una Storia su Instagram: l’ha bollato come “fake“, e ha deciso di chiudere subito la storia.