Grande Fratello Vip, ex concorrente allo scoperto: partono le offese

Grande Fratello Vip, ex concorrente allo scoperto. Parla di un tema caldissimo in queste ore, ma subito partono le offese

Nelle ultime ore il team caldo sulla bocca di tutti è la nuova evoluzione della situazione in Afghanistan, Paese ormai nelle mani dei talebani che hanno preso il potere. Un caso internazionale che è sotto gli occhi di tutti e che può essere liberamente commentato. Come ha fatto anche un’ex concorrente del Grande Fratello Vip che però non immaginava di suscitare reazioni avverse.

Stefania Orlando ha aperto la sua settimana con una serie di riflessioni su quello che sta succedendo dall’altra parte del mondo. Senza fare facili moralismi, la showgirl e conduttrice ha voluto offrire il suo punto di vista prendendo in considerazione la situazione delle donne afghane.

Grande Fratello Vip, ex concorrente allo scoperto ma non tutti gradiscono le sue frasi

“Buongiorno con il sorriso, il sorriso di una donna che può permettersi di essere chi vuole, come vuole e quando vuole. Ciò che per molte di noi può essere considerato un fatto scontato non lo è per tutte, ancora no!”, ha scritto. E poi ha concluso il suo pensiero spiegando quanto siano stati importanti gli insegnamenti della madre e la fortuna di essere nata in Italia.

Semplici riflessioni che però a qualcuno non sono piaciute perché chi la critica ha pensato evidentemente che volesse sembrare superiore. E allora ecco la controreplica: “Non voleva essere una sfacciata dimostrazione di libertà fine a se stessa, ma voleva sottolineare la fortuna che abbiamo rispetto ad altre donne nel mondo, vedi ora ciò che sta succedendo in Afganistan a Kabul. Ma qui ci sono ancora donne che si sentono libere ma solo di poter offendere”.