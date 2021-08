GF Vip 6, un presunto concorrente dice no e attacca: svelato il vero motivo

GF Vip 6, un presunto concorrente dice no al reality e attacca pesantemente: ma il vero motivo del suo rifiuto sarebbe un altro

Manca meno di un mese al via, la prima puntata del Grande Fratello Vip 6 è in programma il 13 settembre e il cast al momento è ancora un’incognita. Ma nelle ultime ore ha fatto discutere il secco no di Raz Degan cha da più parti era indicato come possibile concorrente.

“Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. É solo fake news… passiamo avanti”, ha scritto luik su Instagram per smentire tutto.

Ora però arriva un clamoroso retroscena che potrebbe spiegare il suo rifiuto così clamoroso. Secondo il sito specializzato di Davide Maggio la trattativa in effetti c’era, ma si sarebbe arenata di fronte alla richiesta economica dell’ex modello oggi regista. Per stare in Casa 30 giorni avrebbe infatti chiesto 500mila euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip 6, colpo di scena: non sarà inquilina del reality, fan increduli

GF Vip 6, arriva un altro no: ma questa volta c’è una spiegazione logica

Un altro no, questa volta più soft, nei gironi scorsi era arrivati anche da Cristina D’Avena. Anche questo sarebbe stato un bel colpo per il reality perché la cantante bolognese è amata da un pubblico trasversale, fatto di grandi e di bambini.

Ma lei ha cortesemente rifiutato: “Il buio e il Grande Fratello mi fanno tantissima paura. L’aereo anche – ha spiegato al settimanale ‘Chi’ – ma quello spero di ricominciare a prenderlo. Mi perso un sacco di cose belle. Fra Isola dei Famosi e Grande Fratello mi avranno chiamato centro volte. Ma non riuscirei ad essere me stessa con un occhio puntato sempre addosso”.