Calciomercato Juventus, offerto un clamoroso scambio: via un top player

La Juventus continua ad essere attiva sul calciomercato. La dirigenza bianconera ha ricevuto una clamorosa proposta di scambio: tutti i dettagli.

Siamo finalmente vicinissimi all’inizio della nuova Serie A, con la Juventus che torna ad essere una delle favorite per lo scudetto dopo il calciomercato che ha visto un Inter indebolirsi. Inoltre per i bianconeri è tornato sulla panchina Massimiliano Allegri pronto a guidare i suoi ragazzi alla vittoria di un altro scudetto. Attenzione però, perchè a pochi giorni dall’inizio della stagione la Juve rischia di cedere un pezzo pregiato.

Infatti negli ultimi giorni l’Atletico Madrid avrebbe rinnovato l’interesse nei confronti di Paulo Dybala. Con Allegri ‘La Joya‘ sembrerebbe essere tornata al centro del progetto tecnico eppure i bianconeri hanno bisogno di fare cassa. I colchoneros però potrebbero raggiungere l’accordo grazie ad uno scambio. Andiamo quindi a vedere la proposta della compagine spagnola ai dirigenti bianconeri.

Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid corteggia Paulo Dybala: la trattativa

Sono oramai diverse stagioni che Paulo Dybala è al centro delle voci di calciomercato. La Joya però sembrerebbe trovare sempre il modo per restare alla Juventus, nonostante le numerose trattative che lo vedono coinvolto. Questa volta, nonostante il ritorno di Max Allegri, l’argentino potrebbe seriamente partire. Infatti il ‘Cholo’ Simeone lo vorrebbe a tutti i costi. Per questo motivo il tecnico ha offerto una contropartita tecnica interessante.

Infatti per convincere la dirigenza juventina, l’Atletico Madrid avrebbe offerto il cartellino di Saul Niguez. Non è un mistero che il centrocampista spagnolo piace molto ad Allegri che l’aveva chiesto già durante la sua ultima stagione in bianconero. Al momento, infatti, la dirigenza juventina è anche alla ricerca di rinforzi per la mediana. Vedremo se la trattativa andrà avanti o risulterà un fuoco di paglia.