WhatsApp, gli auguri da inviare per Ferragosto: le migliori frasi ed immagini

Come ogni 15 agosto si festeggia Ferragosto. Andiamo a vedere quali sono le migliori frasi ed immagini da inviare ad amici e parenti su WhatsApp.

Il 15 agosto in Italia si festeggia il Ferragosto, una celebrazione che affonda le sue radici nella tradizione romana. Una festività che solitamente viene festeggiata durante le vacanze, ma chi invece è ancora in casa a lavorare non può fare altro che inviare gli auguri su WhatsApp. Andiamo quindi a vedere le migliori frasi e le migliori immagini da inviare sull’applicazione di messaggistica.

Partiamo subito elencando le migliori frasi che potrete inviare ai vostri amici e parenti:

“A Ferragosto non servono scuse per una bella birra e risate in compagnia, Ferragosto è già una buona scusa per dimenticare tutto per un po’ e dedicarsi a vivere” – Stephen Littleword;

“Conosco un bambino così povero che non ha mai veduto il mare: a Ferragosto lo vado a prendere in treno a Ostia lo voglio portare. “Ecco, guarda, gli dirò questo è il mare, pigliane un po’!” Col suo secchiello, fra tanta gente, potrà rubarne poco o niente: ma con gli occhi che sbarrerà il mare intero si prenderà“. – Gianni Rodari;

“Notte di ferragosto calda la spiaggia e caldo il mare freddo questo mio cuore, senza te” – Gianni Morandi;

“D’inverno non vedete l’ora che arrivi l’estate. D’estate avete paura che torni l’inverno. Per questo non vi stancate mai di rincorrere il posto dove non siete: dove è sempre estate“.

WhatsApp, le migliori immagini e cartoline da inviare per Ferragosto

Partiamo subito da un immagine-disegno che recita ‘Buon Ferragosto’. Come possiamo vedere qui sopra troviamo alcuni dei simboli dell’estate, come la borsa per andare a mare, le infradito, gli occhiali da sole e la crema solare.

Un altro grande classico invece sono Minnie e Paperina, che spesso spuntano fuori in simpatiche immagini per gli auguri di ogni festività. Infatti nell’immagine possiamo anche leggere una frase che recita: “Oggi è il giorno perfetto per essere felici e per farsi un selfie”.

Infine troviamo anche gli auguri fatti da uno degli animali più amati del web. Infatti in questa immagine possiamo vedere un simpatico gattino intento ad oziare su una sedia sdraio, proprio come capita a tutti dopo un lungo falò di Ferragosto.