Un Posto al sole, a breve diventerà papà: fan emozionatissimi

Uno dei grandi protagonisti di ‘Un posto al sole’ è pronto a diventare papà. Infatti i fan hanno accolto con grande entusiasmo l’annuncio sui social.

Il cast di ‘Un posto al sole’ festeggia il figlio in arrivo per Samuele Cavallo, l’attore che interpreta l’ironico aiuto cuoco e cantautore che lavora al Caffè Vulcano, Samuel Piccirillo. L’annuncio è arrivato sui social, con l’attore che si è mostrato insieme alla compagna Elisa Angelini, in dolce attesa. Infatti Samuel si è fatto ritrarre insieme al pancione della sua amata.

Sono tantissimi i messaggi di auguri che sono arrivati sotto la foto, tra cui anche quello di Miriam Candurro, che in Un posto al sole interpreta Serena Cirillo che ha scritto: “Ma questa si che è una bella notizia“. Al momento la coppia si trova in Puglia, terra d’origine dell’attore che da tempo si è trasferito e stabilito a Roma. Prima del post si sapeva pochissimo della vita privata di Elisa che non appartiene al mondo dello spettacolo e lavora come client executive in un’agenzia pubblicitaria. Inoltre i due convivono insieme a Karl, il loro piccolo gatto.

Un posto al sole, chi è Samuele Cavallo: la carriera dell’attore

Samuele Cavallo è nato a Fasano, in provincia di Brindisi (Puglia) l’11 gennaio del 1988. L’attore è entrato a far parte di ‘Un posto al sole‘ nel 2019 dove interpreta Samuel Piccirillo, ironico aiuto cuoco e cantautore che lavora al Caffè Vulcano. Inoltre prima di riuscire ad ottenere il ruolo pensò che l’agente gli stesse facendo uno scherzo, visto che il personaggio nella soap opera aveva il suo stesso nome.

La carriera di Cavallo è a dir poco eclettica, visto che nella vita l’attore è anche un ballerino, musicista e cantautore. Il primo ruolo di rilievo arrivò nel 2006, dove ha recitato nel film La terra di Sergio Rubini. Mentre nello stesso anno ha debuttato in teatro con Massimo Ranieri nello spettacolo ‘Poveri ma belli’. Inoltre lo scorso anno è uscito il suo primo singolo intitolato ‘Ed io non so cambiare’, con la partecipazione al Festival di Sanremo che è uno dei suoi sogni. Nella sua carriera ha partecipato a diversi musical tra cui: Dirty Dancing, Ghost il musical, West Side Story, La febbre del sabato sera, A Chorus Line, Priscilla La Regina del deserto e The Bodyguard.