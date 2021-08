A seguito dell’inaspettata notizia della morte di Gianfranco D’Angelo, sono arrivati numerosi messaggi dai colleghi Vip dell’artista, ma quelli di Barbara D’Urso ed Ezio Greggio sono davvero speciali. Scopri perchè.

Gianfranco D’Angelo ci ha lasciati a 84 anni, andandosene in punta di piedi per la sua malattia. Anche Barbara D’Urso lo ha voluto ricordare trasmettendo una breve intervista che le aveva concesso durante un periodo di lockdown a causa del Covid. Il comico scherzava: “È venuto il postino con la bolletta, gli ho detto che doveva stare a casa!“.

LEGGI ANCHE >>> Simona Ventura ribadisce il concetto: la verità su Barbara d’Urso e Mara Venier

NON PERDERTI >>> Barbara D’Urso, la rivelazione entusiasmante: nuovo flirt in corso?

Barbara D’Urso vuole dunque ricordare l’artista per la sua capacità di strappare una risata anche nei momenti più difficili. Bisogna dire che fra i due, però, in passato ci fu una dura polemica. Lui si lamentava che la sua pensione da 1.700 euro fosse troppo bassa, e fece un duro attacco per come fu trattato all’interno del programma della conduttrice Mediaset.

View this post on Instagram A post shared by Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Gianfranco D’Angelo, Ezio Greggio ricorda gli esordi

Se Barbara D’Urso ricorda Gianfranco D’angelo per il suo apporto artistico, Ezio Greggio non può prescindere da richiamare alla memoria tanti ricordi privati. I due sono stati i conduttori della prima edizione di Striscia la Notizia, oltre a Drive In e La Sberla. Greggio non può non sottolineare che gli voleva davvero molto bene.

LEGGI ANCHE >>> Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso annuncia una super novità: si cambia!

Gianfranco D’Angelo gli aveva mandato un messaggio pieno di speranza dall’ospedale in cui si trovava, ma poi era arrivata la notizia che non lasciava speranze. Ecco dunque che Ezio Greggio si vuole immaginare così l’amico nell’aldilà: “Raffaella Carrà ti avrà visto arrivare e ti avrà detto ‘A Gianfrà, ma che sei venuto a imitarmi anche qui?’“.

Ecco uno stralcio del messaggio di Ezio Greggio all’amico e collega: