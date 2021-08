GF VIP 6, ritorno in grande stile in casa: l’indiscrezione

Un’indiscrezione incredibile, una vera e propria bomba se si verificasse: al GF Vip 6 è atteso un ritorno in grande stile

Tommaso Zorzi è stato il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello VIP. La sua partecipazione al reality show ha positivamente stupito il pubblico italiano che ha apprezzato il suo modo di essere e di fare nella casa più spiata d’Italia.

LEGGI ANCHE > > > Anticipazioni Tempesta D’Amore, Michael farà la scelta definitiva con Rosalie?

NON PERDERTI > > > Roberta Capua, la clamorosa smentita sul suo futuro impegno professionale

Ad ogni modo, potrebbe non essere così difficile pensare ad un suo ritorno in scena. Sebbene in molti l’avrebbero voluto come opinionista, la questione ha dell’inverosimile, visto e considerato l’annuncio già fatto per Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, ma Alfonso Signorini potrebbe avere altro in serbo per lui.

LEGGI ANCHE > > > Mara Venier, rivelazione choc di Platinette: “Ha provato il disagio del Covid”

GF Vip 6, Tommaso Zorzi nel cast? Il suo ruolo

L’indiscrezione, in realtà, riguarda solo indirettamente Tommaso Zorzi, perché dietro il suo possibile ingresso c’è qualcosa di molto più intricato. A fare i casting per entrare al GF VIP 6 ed essere tra i concorrenti a varcare la porta rossa, infatti, c’è stato Gian Maria Sainato. Se a molti non dice nulla questo nome, ad altri si è già accesa la lampadina: il candidato è l’ex fidanzato di Zorzi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Francesco Oppini su Alba Parietti: “Soffrivo ogni volta” – VIDEO

È stato lo stesso Sainato ad aver ammesso, tramite TikTok, di essersi presentato ai casting del reality show. Nel caso in cui dovesse fare il suo ingresso al GF VIP 6, non è escluso che possa tirare in ballo la sua vecchia storia d’amore per fare audience e che lo stesso Zorzi possa presentarsi in casa per un chiarimento.