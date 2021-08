Uomini e Donne, amore al capolinea? Gli indizi social

Un amore appena sbocciato potrebbe già essere appassito: è crisi tra i due usciti da poco da Uomini e Donne?

Poco prima dell’estate, su Canale 5 andava in onda la scelta di Massimiliano Mollicone che ha deciso di uscire dal dating show con Vanessa Spoto. Nonostante la giovane età, la coppia era piena di buoni propositi e progetti insieme da realizzare. Tuttavia, alcuni indizi social hanno fatto insospettire i fan del programma: sembrerebbe che i due siano in crisi.

Tanto per cominciare, l’ex tronista è scomparso dalle Instagram stories della sua scelta – che prima erano soliti condividere – ma qual è il motivo? Visti i rumors insistenti, la coppia ha voluto dare il proprio punto di vista sulla questione.

Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto si sono lasciati?

Tramite le sue Instagram stories, Vanessa Spoto ha scritto: “Io e Massimiliano non ci siamo lasciati. Ogni tanto una persona deve riflettere su determinate cose. Come avete visto sono con sua sorella sempre quindi vorrà dire qualcosa no? Siamo umani ed è ovvio che ogni tanto una persona rifletta. Sia io che lui”. Probabilmente la coppia si è presa una pausa per capire le intenzioni da un lato e dall’altro, ma gli indizi non finiscono qui.

Anche Massimiliano Mollicone ha voluto chiarire la questione, pubblicando un post in cui ha scritto: “Ragazzi miei, credo che prima di aprire bocca e dargli fiato dobbiate prima comprendere delle dinamiche. Se Vanessa sta sempre con mia sorella un motivo c’è. Siccome sto lavorando con mio cognato e sono sempre fuori casa con chi la lascio? Per strada? Allora non parlate se non sapete”.