Temptation Island, addio ad un’amatissima coppia: non stanno più insieme

Un’altra coppia di Temptation Island si è lasciata. Dopo la partecipazione al programma di Filippo Bisciglia tutto è cambiato: i motivi dell’addio.

Sono tantissime le coppie che si sono lasciate dopo Temptation Island e tra queste oggi ci si aggiunge anche Alessio e Natascia. Da diversi giorni i fan parlavano di crisi tra i due, che a differenza di altre coppie avevano lasciato l’isola insieme. Il ritorno alla quotidianità, però, non è stato dei migliori, con delle incomprensioni che sono sorte tra i due, che hanno deciso di interrompere la loro relazione amorosa.

A svelare il tutto ai fan ci avrebbe pensato proprio Alessio nel corso di una diretta con l’amico Ste Socionovo, anch’egli protagonista dell’ultima edizione del reality. Durante la chiacchierata con l’amico, Alessio Tanoni ha rivelato che in questo periodo è single e che la sua relazione con Natascia Zagato è ufficialmente conclusa. Inoltre l’uomo ha spiegato che nella decisioni non c’entrano terze persone, ma semplicemente che qualcosa con l’ex ragazza si è rotto.

Temptation Island, è finita tra Alessio e Natascia: tutti i dettagli

Alessio Tanoni e Natascia Zagato hanno quindi deciso di interrompere la loro relazione. Al momento la dama ancora deve rilasciare un commento ufficiale su quanto accaduto. Nei giorni precedenti, però, la Zagato si era lasciata sfuggire alcune rivelazioni riguardanti la sua storia d’amore. Infatti le troppe incomprensioni avrebbero portato all’allontanamento, con i due che non riuscivano più a stare sulla stessa lunghezza d’onda.

Durante quelle confessioni social, però, Natascia aveva ribadito di provare ancora tantissimo amore nei confronti di Alessio ed in pochi avrebbero scommesso su una separazione. Però, forse a causa della troppa popolarità, alla fine l’amore non è bastato per continuare la relazione con i due che hanno deciso di tagliare i ponti ed allontanarsi. Un vero e proprio colpo di scena per i fan della trasmissione, che avevano visto la coppia andare via dall’isola mano nella mano.