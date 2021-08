Netflix, utenti entusiasti per la grande novità: accadrà il 13 agosto. C’è grande attesa per quello che avverrà domani

Non finiscono mai di stupire le novità sulla piattaforma di Netflix. Ci sono sempre dei nuovi arrivi per gli utenti che non smettono di essere coccolati. L’ultima in ordine temporale riguarda una produzione sudamericana, in particolar modo dall’Argentina. Riguarda la storia di un pastore che si candida alla vicepresidenza del Paese, dopo l’assassinio del candidato designato. Il nome originale è “El Reino”, tradotto in italiano “Il suo Regno”. Un format che sbarca sulla piattaforma a partire da domani, 13 agosto. In totale sono stati girati 8 episodi e si propone di essere un nuovo thriller di tendenza.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, spunta il nome della prima concorrente: contratto firmato

LEGGI ANCHE >>> Netflix, arriva la nuova serie su un’icona che ha rivoluzionato il cinema

Netflix, utenti entusiasti per la grande novità: il 13 agosto arriva ‘El Reino’

El Reino parte da un fatto ipotetico di cronaca nera per arrivare a costruire una storia sulla corsa alla presidenza in Argentina. Un omicidio efferato che spinge un uomo a tuffarsi in una corsa politica inaspettata, con una serie di risvolti e problematiche psicologiche e pratiche. Un dramma crime piuttosto elaborato su cui Netflix punta per attirare ancora più i propri telespettatori.

Per quanto riguarda i nomi dei personaggi, troviamo Emilio Vázquez Pena interpretato da Diego Peretti, nel ruolo del protagonista. Al suo fianco ruoteranno tutti attori sudamericani come Joaquín Furriel, Mercedes Morán, Chino Darín, Peter Lanzani, Nancy Dupláa e Vera Spinetta.

Dopo l’assassinio del rivale, un uomo di Chiesa viene catapultato nella corsa alle presidenziali, come unico candidato. Nel frattempo si indaga sull’omicidio. I colpi di scena sono assicurati, così come la bravura del cast. Gli 8 episodi saranno disponibili in streramin da venerdì 13 agosto, anche per il pubblico italiano.