Luca Argentero pronto a esordire come conduttore: bomba pazzesca

Un Vip ha promosso Luca Argentero dopo la serie tv ‘Doc-Nelle tue mani’. Infatti per il volto noto in tv, l’attore potrebbe ricoprire un nuovo ruolo.

Durante questa stagione estiva, la Rai ha rilanciato le repliche della serie ‘Doc – Nelle tue mani‘. Il grande protagonista della fiction Rai è Luca Argentero che è stato promosso dalla critica proprio per la sua ottima interpretazione. Infatti nella serata di ieri è andata in onda la penultima puntata della serie, con i telespettatori che non si stancano mai del primario Andrea Fanti. Adesso però tutti attendono l’uscita degli episodi della nuova stagione.

Ad incoronare il successo dell’attore torinese ci ha pensato anche Platinette. Infatti Maurizio Coruzzi si è complimentato con Argentero sulle pagine del settimanale DiPiùTv. Il personaggio televisivo parlando dell’ultima avventura da attore ha proposto a Luca Argentero di provare ad indossare i panni del conduttore. Infatti sul settimanale Platinette ha scritto: “Perché non provare? Non è una cosa da tutti, certo. Ma per Luca funzionerebbe“.

Luca Argentero, Platinette elogia l’attore: “Una delle prove di recitazione meglio riuscite”

Il ruolo da protagonista di Luca Argentero in ‘Doc – Nelle tue mani’ ha trovato l’elogio anche della critica. Infatti l’ultimo a promuovere l’ex gieffino è stato Platinette che è rimasto colpito dalla prova dell’attore nei panni di Andrea Fanti. Inoltre sul cast è evidente il grande feeling di scena con Matilde Gioli, che interpreta il personaggio di Giulia Giordano. L’attore ha poi infiammato i suoi fan, mostrando in anteprima le foto della seconda stagione.

Parlando della nuova esperienza da attore di Argentero, Platinette ha promosso senza alcun dubbio l’ex gieffino scrivendo su DiPiùTv: “É di certo una delle prove di recitazione meglio riuscite tra le serie tv di oggi“. Infine Coruzzi ha definito il carattere dell’attore come sempre gentile e affabile, nei modi e nei gesti rivelando come nell’ambiente della televisione, Argentero è conosciuto proprio come un vero signore.