Alessandra Amoroso è legatissima alla sua terra natale, la Puglia. Quando gli impegni lavorativi glielo consentono, non perde occasione per tornare dalla sua famiglia

Il covid ha portato con se un lunghissimo periodo di chiusure e negazioni che hanno inevitabilmente spento le luci sui palcoscenici e nel mondo degli artisti in generale che non hanno potuto esibirsi per il proprio pubblico. Sono in tanti coloro che hanno sofferto di tale privazione, tra questi anche la cantante pugliese Alessandra Amoroso.

Finalmente però l’estate 2021 sta segnando per tutti un periodo di rinascita. Difatti, anche per l’artista che ha conosciuto il successo nel 2009 grazie alla partecipazione e alla vittoria del talent show ideato e condotta da Maria De Filippi, Amici, c’è un calendario fitto di appuntamenti tra concerti ed incontri con il pubblico che la ama.

La Amoroso è molto legata alla sua terra natale nonché alla sua famiglia e quando può, tra un impegno e l’altro, scappa da loro. Intervistata da Il Corriere della Sera Sette, l’artista ha parlato della Puglia e dei problemi che la sua terra di origine deve affrontare come Xylella e l’Ilva: “Gli ulivi sono come dei figli per le persone. E un genitore non farebbe mai del male al proprio figlio. Vedere tutti quegli alberi secchi è terribile. Ho visto gente piangere attaccata all’ulivo. Dietro ci sono anni di sacrifici, lavoro e soldi”.

Alessandra Amoroso, un rapporto viscerale con la sua terra e chi come lei proviene dalla Puglia

Alessandra Amoroso ha stretto un ottimo rapporto con i colleghi che provengono dalla sua stessa terra, tra questi Emma Marrone, come lei ‘nata’ negli studi di Mediaset con la vittoria alla nona edizione di Amici. Parlando anche della Marrone a Il Corriere della Sera Sette, la cantante ha dichiarato: “Siamo molto uniti. Abbiamo costruito dei rapporti che vanno oltre la musica, in cui ci siamo sempre l’uno per l’altro. Non so se c’entri la nostra terra ma sicuramente si creano subito alchimia ed energia”.

Con l’ex di Stefano De Martino, Alessandra ha pubblicato il singolo ‘Pezzo di cuore’. Le due artiste dopo la scuola di Maria De Filippi hanno iniziato la carriera e raggiunto il successo. Insieme in questi dieci anni dalla vittoria del talent show di Mediaset, si sono esibite su numerosi palcoscenici.