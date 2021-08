Daniela Martani, è successo mentre era a cena: “Veniva dalla mia parte” – FOTO

Daniela Martani, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, l’ultima edizione condotta da Ilary Blasi, ha raccontato quanto le è accaduto mentre era a cena.

Daniela Martani è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, condotta dalla moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi. In Honduras con gli altri concorrenti del programma non aveva instaurato un bellissimo rapporto, infatti lei affermava di essere discriminata dagli altri perché vegana.

Dopo l’Isola Daniela, conosciuta da tutti come una grande amante degli animali e per le numerose lotte animaliste ma anche per la sua posizione no vax, al ritorno dalle Honduras ha ritrovato la quiete, o almeno in parte. Lei è altruista e si prodiga sempre per il prossimo. L’ultimo tweet testimonia quanto abbia a cuore la salute di tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Royal Family, problemi per Harry e Meghan: la terrificante profezia!

Daniela Martani, è successo mentre era a cena: “Veniva dalla mia parte”

Ieri sera ero a cena fuori all’aperto, un ragazzo accanto al mio tavolo ha acceso una sigaretta e il fumo ha iniziato a venire tutto dalla mia parte. Non capisco come sia possibile che ancora non impediscano a questi diffusori di cancro ai polmoni di circolare liberamente — daniela martani (@danielamartani) August 9, 2021

Siamo in estate e dal momento in cui si beve o si cena all’aperto è alquanto probabile imbattersi in persone che fumano una sigaretta nelle nostre vicinanze. A molti può non sortire alcun effetto mentre ad altri può dare fastidio respirare la puzza di fumo. Daniela Martani rientra in quest’ultimo esempio. Infatti, come si può leggere sul suo profilo Twitter, oltre che a riferire l’accaduto ha voluto far capire a tutti quanti sia sbagliato fumare.

“Ieri sera ero a cena fuori all’aperto, un ragazzo accanto al mio tavolo ha acceso una sigaretta e il fumo ha iniziato a venire tutto dalla mia parte. Non capisco come sia possibile che ancora non impediscano a questi diffusori di cancro ai polmoni di circolare liberamente”.