Belen Rodriguez, la richiesta è ufficiale: fan senza parole

Belen Rodriguez, la richiesta è ufficiale ma non è ancora arrivata una risposta: fan senza parole, sarebbe una svolta clamorosa nella sua vita

Ora che Belen Rodriguez ha partorito, è serena, ha anche ricominciato a lavorare, c’è solo una questione che assilla i fan: lei e Antonino si sposeranno? Se lo domanda anche il fidanzato: “Io chiedo a Belen di sposarmi tutti tutti i giorni. Tranne quando litighiamo, lì chiedo il divorzio. Dal 4 agosto dell’anno scorso, penso di averglielo chiesto tutti i giorni, 365 volte, mi devo muovere”, ha detto in esclusiva a ‘Chi’.

L’ex hair stylist ci scherza sopra, in attesa di fare sul serio, perché al momento nonostante siano aperte le scommesse anche presso i bookmakers, non si sente ancora profumo di fiori d’arancio. C’è però un piccolo particolare non da poco. La showgirl deve ancora risolvere la non trascurabile questione del divorzio da Stefano De Martino che nessuno mette in discussione ma i tempi tecnici non sono ancora maturi.

Belen Rodriguez, la richiesta è ufficiale ma lei non ha nessun dubbio sul futuro

Sulla forza dei reciproci sentimenti, però, nessun dubbio e bastano le parole di Belen per spiegarlo. “Un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto“. Una sola frase per capire che un ripensamento non è alle porte e non ci sarà mai, almeno fino a prova contraria.

Belen dubbi non ne ha e lo confessa al settimanale ‘Chi’: “Credo che ci siano poche persone destinate a noi e che dipendano dal momento che viviamo. Quando cresciamo, cambiamo, e cambiano le nostre esigenze. A volte ci si mette insieme da piccoli, ma poi la nostra testa cambia, come i desideri. Antonino è il mio desiderio, è la persona che mi fa stare bene”. Ma ancora di più la fa stare bene la piccola di casa, un regalo inatteso: “Mia figlia era nel mio destino”.

Nella testa di Belen però ci sono anche altri impegni. Certamente quelli con i due figli e con Antonino che le ha ridato sicurezze, ma anche quelli in televisione. Sta registrando le nuove puntate di ‘Tu si que vales‘ ma è anche in ballo per condurre una nuova trasmissione, probabilmente su Italia 1. La sua nuova avventura in tv dovrebbe essere un contenitore dedicato alle donne e alle mamme lavoratrici, tema al quale tiene molto.