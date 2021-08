Belen Rodriguez, la rivelazione dopo il parto: “Ho sentito Stefano”

Belen Rodriguez ha svelato di aver sentito il suo ex Stefano De Martino in seguito al parto: ma non è stato l’unico ad essersi fatto vivo

Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno vissuto una turbolenta rottura, ormai più di un anno fa, che li ha portati al totale distacco. Tuttavia, i due hanno un figlio ed il loro bene è a cuore ad entrambi, come spesso vediamo tramite i social, Santiago è l’anello di congiunzione dell’ex coppia.

LEGGI ANCHE > > > Giulia De Lellis, incontrato il suo ex fidanzato in Sardegna: fan senza parole

NON PERDERTI > > > Uomini e Donne, amatissima coppia aspetta un figlio? L’annuncio

È noto a tutti che, da poco, è nata la secondogenita, Luna Marie, figlia di Antonino Spinalbese. Tuttavia, Belen Rodriguez ha svelato che dopo il parto tutti i suoi ex si sono congratulati con lei per la nascita della piccola, compresa la sua ultima e più importante storia, Stefano De Martino.

LEGGI ANCHE > > > Eminem, sfiorata la tragedia in famiglia: cos’è successo

Belen Rodriguez racconta il rapporto tra Santiago e Luna Marie

Al magazine Chi, Belen Rodriguez ha raccontato di come Santiago ha reagito alla nascita della sorellina: “È molto tranquillo, abbiamo parlato tanto. È contentissimo e protettivo, vuole sempre tenere in braccio la sorella. All’inizio mi ha detto che voleva un fratellino, perché cerca sempre il lato positivo, ma poi mi ha detto: “Ho cambiato idea, preferisco una sorella”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Can Yaman-Diletta Leotta, storia finita? Nuove indiscrezioni preoccupano i fan

La showgirl argentina ha poi toccato anche il tasto riguardante la sua carriera: “Ho fatto forse un errore nell’essermi fermata con il lavoro. Ho posticipato tutto e mi sono trovata con la testa ferma a pensare al parto, a contare il tempo che mancava. Il lavoro ti distrae, ti appaga, scatena energie positive”.