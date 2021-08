Miriam Leone, clamoroso ritorno in Tv? Colpo di scena

Miriam Leone ha conquistato il pubblico del piccolo schermo e in tanti vorrebbero rivederla nelle vesti di conduttrice: le parole di Maurizio Costanzo

La vincitrice della 69esima edizione del concorso di bellezza Miss Italia, Miriam Leone, ha conquistato il pubblico del piccolo schermo. A colpire gli italiani non è stata solo la sua bellezza, bensì la spontaneità che la 36enne ha messo in campo in Tv. Difatti, la Leone dopo Miss Italia ha debuttato come conduttrice televisiva ad Uno Mattina in Famiglia dove ha mostrato tutto il suo saper fare.

Il futuro da conduttrice sembrava tutto scritto solo che Miriam Leone ha spiazzato il pubblico abbandonando quella che sarebbe stata una carriera brillante al timone dei varietà per dedicarsi al mondo del cinema. Anche qui per la 36enne è stato un successo, ma la sua presenza sul piccolo schermo nelle vesti di conduttrice avrebbe portato un’ondata freschezza in un mondo dove i volti sembrano non cambiare mai. Intanto che il pubblico si chiede se la Leone tornerà mai in Tv nelle vesti di conduttrice, Maurizio Costanzo dice la sua a tal proposito.

La Leon tornerà in Tv nelle vesti di conduttrice? Intanto Maurizio Costanzo elogia la vincitrice della 69esima edizione di Miss Italia

Miriam Leone è l’esempio di donna che riesce a conquistare il pubblico non solo per la sua bellezza ma soprattutto per la sua professionalità. Al timone di Uno Mattina in Famiglia la 36enne ha mostrato tutta la sua caparbietà, ma la sua carriera di conduttrice purtroppo è durata poco. La Leone ha lasciato il piccolo schermo per dedicarsi al mondo del cinema.

In attesa che ci possa essere un nuovo cambio di marcia, Maurizio Costanzo ha detto la sua sul settimanale Nuovo: “Non è una novità la sua bravura. Le auguro una carriera piena di successi”. Le parole del celebre giornalista sono giunte dopo il commento positivo di una lettrice rimasta particolarmente colpita dall’interpretazione di Miriam Leone nel film ‘Metti la nonna in freezer’. Non ci resta dunque che sperare in un ritorno della 36enen sul piccolo schermo mantenendo comunque il ruolo di attrice al cinema.