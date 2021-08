Amici, nuovo ruolo per una professionista: è la prima volta!

Una nuova indiscrezione sul mondo di Amici di Maria De Filippi riguarda una professionista del talent che sta per spiccare il volo

Una delle ballerine più amate della storia del talent, in gara nella nona edizione di Amici Di Maria De Filippi quella vinta da Emma Marrone in cui era presente anche Stefano De Martino, Elena D’Amario è pronta a spiccare il volo. Maria De Filippi si è subito accorta del suo talento in fatto di danza, quanto in presenza scenica ed è uno dei perni del talent. L’anno scorso ha avuto un ruolo fondamentale anche nel rapporto tra alunni e professori.

In una recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, la talentosa ballerina ha svelato che si sta guardando intorno per nuovi progetti al teatro ed al cinema. Oltremodo, un’indiscrezione del settimanale Vero afferma che la D’Amario potrebbe condurre un nuovo programma in onda su Italia 1.

Amici, Elena D’Amario ed il suo talento spiccano il volo

Elena D’Amario ha fatto un po’ la storia del programma di Amici di Maria De Filippi. In molti ricordano la sua relazione con Enrico Nigiotti che abbandonò il programma per concedere alla sua fidanzata di allora di poter proseguire il suo cammino fino alla finale. Ancora oggi i due sono in ottimi rapporti, tant’è che un paio d’anni fa quando lei presentò il disco di Nigiotti ci furono lacrime di commozione.

Elena D’Amario ha avuto un’altra relazione con un personaggio del talent, si tratta di Alessio La Padula, un ex ballerino del programma, nel 2016 quando vinse Sergio Sylvestre ed Elodie al secondo posto, anch’egli professionista.