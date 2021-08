Ballando con le Stelle, annuncio shock di un ex concorrente che nelle ultime settimane era sparito dai social: “La mia salute era precaria”

Ormai da anni il pubblico ha imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo in tv, prima come stilista e poi come opinionista ma anche come concorrente a Ballando con le Stelle. Ma nelle ultime settimane Giovanni Ciacci era un po’ spariti dai radar dei social e adesso conosciamo anche i motivi della sua decisione così’ stana.

Lo ha fatto sapere lui stesso con un lungo post sul suo profilo. Ha deciso di rimettersi in sesto, preoccupandosi per una volta di se stesso. “La mia salute con i chili in più era diventata molto precaria, rischiosa e preoccupante”, ha spiegato ai suoi follower. Così ha deciso di affidarsi ad un’équipe di specialisti, perdendo già 20 chili anche se l’obiettivo è quello di andare avanti.

Un percorso lungo e faticoso, ma anche una confessione dolorosa e inaspettata: “Grazie a me che forse questa volta ho capito come combattere una brutta malattia che si chiama bulimia”.

Ballando con le Stelle, annuncio shock di un amato ex concorrente: lo rivedremo in un reality?

Nel suo post, Giovanni Ciacci ha anche preannunciato di essere pronto per nuove sfide senza specificare quali. Il nome del noto opinionista però nelle ultime settimane è stato associato spesso al cast del Grande Fratello Vip 6 che scatterà il 13 settembre e presto sapremo se anche lui sarà tra i concorrenti.

Intanto però + sceso in campo per difendere un caro amico. Perché quando ha partecipato a Ballando faceva coppia con Raimondo Todaro che ha appena lasciato il cast del talent musicale di Rai 1. Una scelta che non a tutti è piaciuta, ma Ciacci sta dalla sua parte: “Mi ha spiegato i motivi della sua scelta, che da amico tengo per me. Sono contento per lui, perché se ha preso questa decisione, lui che è serio, fedele, che non ha nessun grillo per la testa, non ho dubbi che la sua sia una scelta ben ponderata”, ha detto al settimanale ‘Nuovo’.