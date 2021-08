Awed, l’annuncio sensazionale sui social: “Sapete perché sono felice?” – VIDEO

Il vincitore dell’Isola dei Famosi, Awed, esce nuovamente allo scoperto sui social e tocca argomenti molto profondi ed importanti

Simone Paciello, in arte Awed, è il vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e in quanto a potere mediatico lo sfrutta per poter sensibilizzare su di un argomento di fondamentale importanza. Su TikTok, un social a portata di tutti, specialmente dei più giovani, afferma: “Sapete perché sono felice? Perché oggi dopo un po’ di tempo ho fissato una nuova seduta dallo psicologo. Sono contentissimo di questa cosa. Io frequento lo psicologo, credetemi che è una cosa meravigliosa”.

Awed non vuole che l’argomento sia un tabù o che ci si vergogni a riguardo, infatti ha affermato: “Ancora non capisco come tante persone oggi possano vedere ancora in cattiva luce il fatto che qualcuno frequenti lo psicologo. Per molte persone frequentare lo psicologo significa avere dei problemi mentali, dimenticatevi questa stupidaggine. Se a me fa male un dente andrò dal dentista. Se avrò mal di stomaco chiederò un consulto medico, se c’è qualcosa che non va nella mia testa andrò da uno psicologo”.

Awed ed il messaggio importante da diffondere: gli attacchi d’ansia

Precedentemente abbiamo riportato la problematica affrontata dal vincitore dell’Isola dei Famosi che ha tranquillamente sdoganato sui suoi profili social: gli attacchi d’ansia, molto comuni tra i più giovani ed i meno giovani.

A conclusione del TikTok pubblicato, Simone Paciello ha affermato: “Sto bene se vi condivido le mie ansie, le mie paranoie, se vi condivido la mia ipocondria, sto bene se vi condivido che andare dallo psicologo non è una decisione sbagliata o totalmente fuori dal mondo. Dopotutto si dice ‘mens sana in corpore sano'”.