WhatsApp, nuovo trucco stravolge tutto: nessuno se ne accorgerà

Spunta su WhatsApp un nuovo trucco pronto a cambiare le carte in regola. Andiamo a vedere in cosa consiste e come sarà possibile utilizzarlo.

WhatsApp continua ad essere l’applicazione più utilizzata al mondo per lo scambio di messaggi e chiamate gratuite. Spesso però uno dei problemi che affliggono l’applicazione è proprio quello della privacy. Infatti ci sarà capitato di voler leggere un messaggio senza che l’altro utente se ne accorga, ma con le spunte blu tutto ciò è alquanto difficile. Esiste però un trucco che ci può aiutare a leggere tutti i messaggi in maniera anonima.

Per fare tutto ciò non bisognerà nemmeno scaricare applicazioni di terzi. Infatti basterà aprire l’applicazione, andare su “Read receipts” e disattivare tale funzione. Questo però è solamente un primo passo, visto che rimarranno attive solamente le due strisce grigie. Se vogliamo leggere un messaggio senza che l’utente se ne accorga, quindi, potremo anche attivare la modalità aereo, aprire l’applicazione e visualizzare il messaggio. Così facendo non solo l’utente non si accorgerà di niente, ma non sarà aggiornato nemmeno l’ultimo accesso.

WhatsApp, la nuova funzione sorprende tutti: modificate chiamate e videochiamate

Non smette mai di stupire WhatsApp, che a sorpresa è pronta a lanciare un’altra funzione. Infatti a breve all’interno dell’applicazione si potrà entrare nelle chiamate e videochiamate già iniziate. Ad annunciarlo è proprio il leader del Gruppo Facebook, Mark Zuckerberg, con un post pubblicato sui suoi profili social. L’arrivo della nuova funzione è imminente e sarò disponibile a partire dal prossimo lunedì per gli utenti di tutto il mondo.

Prima dell’ultimo aggiornamento l’unico modo per entrare all’interno di una chiamata era rispondere alla notifica sullo schermo. Invece con l’update sarà possibile vedere chi è presente in chiamata, con gli utenti che potranno aggiungersi a conversazione in corso. Ovviamente questo aggiornamento riguarderà le chiamate di gruppo e riprenderà uno strumento già visto su Instagram. Andiamo quindi a vedere cosa sta cambiando all’interno dell’applicazione.