Covid-19, bollettino 8 agosto: 5.735 contagiati e 11 decessi

Il bollettino della Protezione Civile con i dati aggiornati dei contagi da Covid-19 dell’8 agosto mostra una situazione che è ampiamente sotto controllo, anche se i numeri sui contagi e sui ricoveri sono in aumento. Ecco i dettagli.

Mentre gli italiani e soprattutto i commercianti si trovano a sperimentare le nuove regole imposte dall’entrata in vigore del Green Pass, la Protezione Civile registra nel suo bollettino un aumento giornaliero dei contagi (5.735). Il numero dei morti, fortunatamente, rimane contenuto (11), mentre i guariti sono ben 1.991.

LEGGI ANCHE >>> Rai, sospeso celebre programma a causa del Covid: c’è un positivo

NON PERDERTI >>> Gianni Morandi, si ferma tutto: pessime notizie a causa del Covid

Questi numeri, per il momento, non fanno spaventare il Governo, soprattutto in virtù del fatto che c’è ottimismo riguardo il superamento della soglia del 80% della popolazione vaccinata contro il Covid entro il prossimo settembre, nonostante molti italiani nei prossimi giorni abbiano già programmato di partire per le vacanze.

Bollettino Protezione Civile dell’8 agosto 2021, i numeri dei ricoveri e della terapia intensiva per il Covid

Bisogna sottolineare che rispetto alla giornata di ieri ci sono stati ben 11 ricoveri in più in terapia intensiva ed ulteriori 98 nuovi ricoveri ospedalieri. Sempre a causa delle incombenti vacanze, in molti si sono sottoposti ai tamponi per rilevare la presenza del Covid. Si sono viste lunghe code soprattutto nelle strutture gratuite messe della Croce Rossa.

LEGGI ANCHE >>> Covid, in Italia il 60% degli abitanti ha completato il ciclo vaccinale: i dati

Il risultato sono 203.511 nuovi tamponi effettuati con un tasso di positività al virus del 2,8%. Allo stesso tempo, si è varcato un importante traguardo secondo numerosi epidemiologi. Si è infatti arrivati a 71.419.757 dosi di vaccino somministrate in totale, questo soprattutto a causa delle restrizioni imposte dal Green Pass.