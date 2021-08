Green Pass, altra truffa su Telegram: mappe dei locali che non lo richiedono

Green Pass su Telegram, spuntano nuove truffe. L’ultima riguarda una vera e propria mappa con tutti i locali che non richiedono il documento

Torniamo a parlare di Green Pass e delle innumerevoli truffe apparse su Telegram. La più discussa è quella relativa alla vendita di documenti falsi, con più di 15.000 utenti già iscritti e oltre 2.000 documenti emessi.

Ma non è finita qui. Secondo quanto segnalato da La Repubblica, stanno spuntando innumerevoli altri gruppi con soluzioni alternative per evitare controlli e riuscire a “sopravvivere” anche se sprovvisti di certificato verde. Ecco l’ultima trovata che sta circolando sulla nota piattaforma di messaggistica.

Green Pass, su Telegram ci sono mappe con i locali che non richiedono il documento

Un file enorme, con già più di 1,3 milioni di visualizzazioni e altrettanti download. Su Telegram sta circolando una mappa con tutti i locali in Italia che non richiedono il Green Pass per l’ingresso. Un’altra “truffa”, anche se di minore gravità rispetto al gruppo che vende documenti falsi previo pagamento.

Il tutto è stato segnalato da La Repubblica, anche se non sembrano esserci ancora mosse per arginare questo fenomeno. A poco più di 24 ore dall’entrata in vigore del nuovo decreto Covid, sono già diverse le mosse per tentare di eludere l’obbligo di Green Pass.