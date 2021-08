Federica Panicucci, duro attacco di un hater: “È proprio brutto”

Sotto un post sul suo profilo Instagram, Federica Panicucci ha risposto al duro attacco di una sua hater: “È proprio brutto”

Soprattutto ai tempi dei social, gli attacchi da parte degli haters nei confronti di VIP e personaggi pubblici si sono moltiplicati all’ennesima potenza. Basta andare sotto un post su Instagram o nei messaggi diretti per insultare una persona famosa in pochi secondi, spesso con un profilo falso e rimanendo nell’anonimato.

L’ultimo caso riguarda Federica Panicucci, che si è vista costretta a difendere il suo fidanzato Marco Bacini dagli attacchi degli haters sui social. La nota conduttrice si trova in vacanza in Sicilia e sta pubblicando alcune foto ogni giorno sui suoi profili social, non senza commenti di cattivo gusto e insulti (soprattutto) nei confronti della sua dolce metà.

Federica Panicucci difende il suo fidanzato: “Dovresti passare più tempo con il tuo”

“Lui è proprio brutto, saranno i soldi che glielo fanno vedere bello” ha scritto su Instagram una hater di Federica Panicucci, nei commenti di un post che ritrae la conduttrice insieme al suo fidanzato Marco Bacini. Non si è fatta attendere la risposta: “Cara Anna, sicuramente il tuo fidanzato sarà più bello del mio… Allora ti do un suggerimento: passa più tempo con lui anziché sulla mia pagina Instagram!! Un bacione e buona estate“.

Ma non è finita qui. Un’altra persona ha commentato dicendo che la loro storia d’amore andrà a monte il prossimo anno. “Non ha qualche altra notizia sulla quale scommettere? Un caro saluto e buone vacanze, a meno che non ritorni nel 2022…” ha risposto la Panicucci, scatenando l’ilarità dei suoi fan.