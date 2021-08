Vasco Rossi, incidente e tanta paura: le condizioni dell’artista

Nella giornata di ieri Vasco Rossi ha subito un incidente in bicicletta. Su Instagram il cantante ha mostrato il braccio fasciato: le sue condizioni.

Piccolo inconveniente per il rocker più famoso d’Italia, Vasco Rossi, che ha subito un incidente in bicicletta. A confessarlo è stato il cantante stesso, che ha riportato il tutto sul suo profilo Instagram. La rovinosa caduta, inoltre, avrebbe causato una lussazione alla spalla all’artista, che per qualche giorno non potrà firmare autografi. Fortunatamente la disavventura, a parte un dolore intenso, non ha provocato grandi conseguenze.

Vasco ha definito ‘un dolore boia’ su cosa ha sentito in seguito alla caduta. Sono tanti i cantanti che hanno augurato una buona guarigione al rocker come Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Ermal Meta, Paolo Belli, ma anche l’attrice Irene Ferri che ha partecipato ad un videoclip dell’artista. Inoltre nella descrizione Rossi ha rilanciato l’hashtag #vogliounavitaspericolata, ricordando una delle sue canzoni più celebri.

Vasco Rossi, arriva anche il rinvio del tour: il motivo

Vasco Rossi si stava godendo le sue vacanze prima dell’incidente in bicicletta. Il cantante ha deciso di trascorrere un periodo di relax in mezzo alla natura. Nei giorni scorsi l’artista è stato molto attivo su Instagram, dove ha postato diversi scatti tra boschi e passeggiate. Proprio durante una delle sue escursioni in bicicletta è avvenuto l’incidente. Inoltre il rocker ha deciso di rinviare il suo tour estivo proprio a causa della pandemia.

Il cantante quindi tornerà a cantare live il prossimo anno quando l’emergenza coronavirus potrebbe essere finalmente conclusa grazie alla conclusione della campagna vaccinale. La prima data del tour del rocker sarà a Trento nel maggio 2022. Poi seguiranno altre città importanti come Firenze, Milano, Roma e Imola. I fan quindi dovranno aspettare un altro anno, prima di poter assistere ai nuovi concerti dal vivo del cantante.