Rai, sospeso celebre programma a causa del Covid: c’è un positivo

La Rai ha dovuto sospendere un programma nella giornata di ieri, a causa di una positività al Covid-19: spunta il nome sui social.

Nella giornata di ieri, la Rai ha deciso di sospendere il programma ‘Agorà Estate‘ a causa di una positività al Covid-19. Infatti un membro dello staff di del programma di Rai3 è stato contagiato e per questo motivo al posto della trasmissione è andato in onda un film. A comunicare la notizia ci ha pensato Caterina Bini, sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento e parlamentare del Pd.

Per questo motivo il programma di Roberto Vicaretti dovrà fare i conti con questa pausa forzata. Infatti la trasmissione di Rai 3 tornerà in onda il prossimo lunedì, sempre al solito orario. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli sul ritorno della trasmissione sull’emittente statale e perchè si è deciso per l’interruzione forzata.

‼️Attenzione‼️ A causa di un caso di positività al #Covid all’interno dello staff di #Agorà, domani la trasmissione non andrà in onda. pic.twitter.com/4pi3Ws2ndX — Caterina Bini (@caterinabini) August 4, 2021

Rai, sospesa ‘Agorà’ per Covid-19: applicato il protocollo per limitare i contagi

‘Agorà estate‘ è stato sospeso proprio per seguire i protocolli per limitare i contagi da Covid-19. Infatti le restrizioni sono utili proprio per rallentare la catena di positività. Per questo motivo anche il presentatore Roberto Vicaretti dovrà osservare una pausa forzata, visto che la trasmissione non andrà in onda nemmeno oggi. La pausa forzata non è di certo nuova per i telespettatori Rai, che negli ultimi mesi hanno già subito l’interruzione di diversi programmi.

Al momento Rai 3 non ha rilasciato ancora alcun dettaglio riguardante lo stop forzato di ‘Agorà estate‘. Inoltre come per ‘Unomattina‘ anche Agorà la prossima stagione subirà un grandissimo restyling. Il programma, invece, ha fornito ulteriori dettagli su quando tornerà in onda attraverso un tweet: “Agorà torna in onda lunedì mattina. Vi aspettiamo come sempre dalle 8.00 su RaiTre con Roberto Vicaretti“. Appuntamento quindi a lunedì mattina, con i telespettatori di Rai 3 che potranno assistere nuovamente alla trasmissione.