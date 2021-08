Cristiano Ronaldo, annuncio a sorpresa di Georgina: succederà presto

Mossa a sorpresa di Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo. L’annuncio è arrivato poco fa

Mentre Cristiano Ronaldo è in ritiro con la Juventus per preparare al meglio la stagione che si appresta ad iniziare, la sua compagna Georgina Rodriguez lavora a progetti paralleli e legati alla propria vita professionale. Poco fa, è arrivato un annuncio a sorpresa che ha spiazzato i suoi fan: è in arrivo un suo show su Netflix.

La notizia è stata data dalla stessa modella spagnola con un post su Instagram, nel quale ha annunciato che sono partite le riprese di ‘Soy Georgina‘. La regia verrà affidata al regista Juan Pablo Cofrè, come già preannunciato alcune settimane fa. Già lo scorso aprile, infatti, sulle pagine di Netflix era spuntato un comunicato in cui veniva dato il benvenuto a Georgina nella “famiglia” del colosso di streaming.

Georgina Rodriguez su Netflix: nuova avventura per la compagna di Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez prenderà parte ad uno show su Netflix cucito su misura per lei. Si chiamerà ‘Soy Georgina‘ e farà un sunto della sua vita e della sua carriera. Già ricca di storie da raccontare a soli 27 anni, la modella spagnola darà la possibilità alle telecamere di entrare nella sua intimità, tra scelte complicate e impegni continui. La curiosità sta anche nei fan di Cristiano Ronaldo, che sicuramente avranno modo di vedere il loro idolo in scene di vita quotidiana insieme alla sua bella fidanzata.

Come raccontato da Netflix, sarà messo in mostra tutto quello che c’è da sapere sulla vita della modella 27enne. Sia gli ‘alti’ della sua vita che i momenti più complicati. Non resta che attendere notizie ufficiali sulla data di uscita del nuovo programma.