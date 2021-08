Un’ex protagonista del programma Temptation Island è diventata per la prima volta mamma. La foto della piccola.

Martina Sebastiani è nata a Roma il 28 maggio 1988. Nel 2008 purtroppo subisce un incidente automobilistico che segnerà dolorosamente la sua vita. Infatti l’incidente la ridurrà in coma per sei mesi e la riabilitazione durerà ben tre anni. Grande sportiva, è stata fidanzata per ben cinque anni con Gianpaolo Quarta. Insieme hanno avuto una convivenza non priva di problemi venuti poi a galla durante il programma Temptation Island.

Qui il loro rapporto si interrompe e Martina si unisce, seppur per pochi mesi, al tentatore Andrea Del Corso. Questa storia avrà vita breve, ma oggi poco interessa in quanto Martina ha un nuovo ragazzo, il cui nome su instagram è @gianraf, ed oggi ha annunciato la nascita della loro primogenita.

Temptation Island, ex protagonista diventa mamma per la prima volta – FOTO

Martina Sebastiani nelle scorse ore ha annunciato attraverso un post e delle storie Instagram la nascita della figlia. “Sono Vittoria ma potete chiamarmi Vichy” con queste parole Martina ha commentato alcuni scatti che ritraggono la nuova arrivata a poche ora dalla nascita in ospedale.

Da quelle che sono le indicazioni rilasciate dalla Sebastiani sempre nello stesso post, la piccola alla nascita la piccola pesava 3.450 kg, mentre la lunghezza è di 51 cm. “Mamma e papà già mi amano alla follia” scrive sempre a corredo delle foto.