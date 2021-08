L’ex centrocampista tra le altre di Bayern Monaco e nazionale tedesca, Michael Ballack, è stata colpita da un lutto improvviso.

Tragica notizia per Michael Ballack. L’ex centrocampista del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca ha subito un lutto tanto tragico quanto inatteso. La notizia giunge dal Portogallo dove in un incidente stradale è morto suo figlio, Emilio. Era uno dei tre figli che l’ex centrocampista aveva avuto dal matrimonio con Simone Lambe, gli altri sono Louis e Jordi.

Michael Ballack, lutto in famiglia per l’ex calciatore: è stato un incidente

L’incidente è stato fatale per il 18enne Emilio Ballack. Il tragico evento si è consumato nelle prime ore di giovedì 5 agosto. Il ragazzo è stato vittima di un incidente mentre era a bordo di un quad non lontano dalla tenuta che il papà aveva comprato tanti anni fa in Portogallo.

L’incidente è avvenuto a sud di Lisbona. Il ragazzo immediatamente soccorso e portato in ospedale. I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco i quali hanno estratto Emilio Ballack dal quad, ma purtroppo per lui non c’è stato niente da fare.

I dettagli dell’incidente non sono stati ancora resi noti dalla procura locale. Negli ultimi giorni Emilio Ballack, sempre sorridente, sui social aveva postato diverse foto delle vacanze che stava trascorrendo in Portogallo.