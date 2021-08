Royal Family, Meghan Markle lascia tutti a bocca aperta: l’ha fatto davvero e non si parla d’altro in queste ore.

Oggi è il grande giorno per Meghan Markle. La duchessa del Sussex compie 40 anni e festeggerà insieme alla sua famiglia e agli amici più stretti. Il principe Harry, sempre al suo fianco, non ha voluto preparare ‘qualcosa di grande’, ma una cerimonia molto intima, con i piccoli Archie e Lilibet nella villa di Montecito. Per rendere l’evento “speciale” è stato ingaggiato Colin Cowie, un celebre organizzatore di party per celebrità, molto conosciuto negli Stati Uniti. A consigliarlo a Meghan e Harry sarebbe stata Oprah Winfrey, confidente e amica ormai da tempo.

Secondo l’esperta reale Natalie Oliveri: “Cowie è stato scelto perchè in passato è riuscito a fare un ottimo lavoro con star del calibro di Jennifer Aniston, Tom Cruise e Kim Kardashian”.

Alla celebrazione parteciperanno poco più di 60 persone, compresi i familiari della Markle. Non ci sarà invece traccia della famiglia reale britannica, non invitata alla festa.

Purtroppo il party dovrà fare i conti anche con le restrizioni attuali per il Covid-19 in California, tornate ad essere piuttosto rigide in fatto di assembramenti.

Colin Cowie gode della fiducia di Oprah fin dal 2018, quando Vogue lo insignì del titolo di organizzatore numero uno del Paese. Sul suo sito web, si può vedere la nota presentatrice americana dichiarare: “È l’uomo da chiamare se vuoi divertirti. Non c’è dubbio!”.

Di sicuro non sarà una festa del calibro di quella organizzata a New York prima della nascita di Archie, con moltissimi invitati e un risalto mediatico superiore. Furono presenti anche Serena Williams e George Clooney con la compagna, nel lussuoso Mark Hotel, adibito con composizioni floreali davvero sfarzose.