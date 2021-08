Calciomercato Juventus, colpo sensazionale: accordo raggiunto! I bianconeri mettono a segno il primo vero acquisto di questa estate

Non è stato un mercato facile fino a questo momento per le squadre italiane. La mancanza di fondi ha creato delle difficoltà nella definizione di diversi affari, soprattutto per quelli che provengono dall’estero. Anche la ‘Vecchia Signora‘ non ha fatto eccezione, sondando molte piste senza raccogliere ancora nulla di concreto. La trattativa con il Sassuolo per Locatelli prosegue con qualche intoppo. Tutti scommettono sulla buona riuscita della stessa, ma c’è da colmare un gap di 10 milioni tra domanda (40) e offerta (30). Se a centrocampo è sempre valida la carta Pjanic, in attacco il nome è già stato individuato. Si tratta del brasiliano Kaio Jorge, talento del Santos cercato anche dal Milan. Il classe 2002 viene considerato in patria il nuovo Neymar, sia per il club di appartenenza, sia per le doti tecniche e realizzative di prim’ordine. In realtà in campo, per ruolo e movimenti è molto più simile a Lautaro Martinez, una prima punta rapida e di grande opportunismo, bravissimo nella difesa del pallone. In totale in Brasile ha messo a segno 17 gol in 84 presenze complessive, condensando la maggior parte delle reti nell’ultimo campionato.

O Santos FC e a Juventus, da Itália, entraram em acordo para a negociação do atacante Kaio Jorge nesta segunda-feira (2 de agosto). O time italiano aceitou os termos do Peixe e o jogador já será liberado agora para atuar na Europa. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 2, 2021

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo di scena Cristiano Ronaldo: salta tutto!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Mourinho attende un talento: trattativa ben avviata!

Calciomercato Juventus, colpo sensazionale: c’è l’annuncio per Kaio Jorge

A confermare la riuscita della trattativa per Kaio Jorge è stato direttamente il presidente del Santos.

“La Juventus ha soddisfatto le condizioni che abbiamo posto e che ritenevamo le migliori in questo momento per il club“, ha dichiarato Andres Rueda, numero uno del club sudamericano. Il ragazzo 19enne, è approdato nel club di Pelè nel 2013, a 11 anni, percorrendo tutta la trafila nelle selezioni giovanili. Il Milan aveva offerto per lui circa 6 milioni di euro, subendo però un brusco rifiuto. Il Benfica era stato il più vicino ad accaparrarselo, con la proposta economicamente più allettante per il Santos. La volontà del ragazzo era però quella di confrontarsi con il calcio italiano e in particolar modo con la Juventus. Visti i dubbi sulla scadenza del contratto a dicembre 2021 (l’accordo non sarebbe valido perchè firmato da minorenne) i bianconeri verseranno un indennizzo (poco più di 5 milioni) nelle casse dei brasiliani. Il suo approdo a Torino avverrà quindi già quest’estate e non a gennaio come inizialmente previsto.