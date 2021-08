Alessia Marcuzzi, confessione inaspettata sull’addio a Mediaset: il motivo

A distanza di tempo Alessia Marcuzzi ritorna sulla questione del suo addio a Mediaset: cosa l’ha spinta a vagliare questa importante decisione

Dopo oltre 25 anni che l’hanno vista al timone dei programmi di Mediaset, Alessia Marcuzzi ha deciso di abbandonare l’ammiraglia di Cologno Monzese. La conduttrice televisiva a distanza di tempo è tornata a parlare del suo addio raccontando i motivi che l’hanno spinta a vagliare questa importantissima decisione.

Anche se probabilmente con un po’ di rammarico, Alessia Marcuzzi ha spiegato in una intervista per Vanity Fair di aver preso questa decisione per sperimentare qualcosa di nuovo. “Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’ “.

Alessia Maruzzi, dopo tante domande arrivano le risposte: perché l’addio a Mediaset

L’amatissima conduttrice televisiva, seguitissima anche sui social dove è molto attiva, è tornata sul suo addio a Mediaset. Dopo tante domande che la stessa Marcuzzi si è posta, sono arrivate poi anche delle risposte. Queste l’hanno portata ad abbandonare l’ammiraglia di Cologno Monzese.

In una intervista rilasciata a Vanity Fair, Alessia Marcuzzi ha parlato di quando a cominciato a ridisegnarsi. “Mi sono fermata: c’era necessità di capire“. La sua scelta, maturata sicuramente nel tempo, ha trovato l’appoggio della sua famiglia, nonché del marito Poalo Calabresi Marconi. Ma lontana da Mediaset e dai programmi che la vedevano al centro dell’attenzione su Canale Cinque e Italia uno, cosa farà adesso la simpaticissima romana?

Ebbene, sul suo futuro ancora non si hanno notizie. I rumors parlerebbero di un approdo su Real Time ma non è chiaro per quale programma. Intanto dopo la lunghissima carriera di attrice e conduttrice televisiva, la Marcuzzi potrebbe adesso calarsi anche nel ruolo di autrice e produttrice. Staremo a vedere! Nel frattempo buon meritato riposo all’amatissima conduttrice che ha sentito “un richiamo, un’urgenza di libertà” come ha dichiarato a Vanity Fair.